Engelli anne-babasını taşıdığı motoru çaldılar

Muğla'nın Yatağan ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan ve Menteşe'nin Salihpaşalar Mahallesi'ndeki bir zincir marketin deposunda işçi olarak çalışan Memiş Aykaş'ın motosikleti, her gün işe gitmeden önce park ettiği yol kenarından çalındı.

Memiş Aykaş motosikletini, her gün köyünden 3 kilometre uzaktaki iş yeri servisine binebilmek için ve de felçli babasını ve karnından ameliyatlı hasta annesini taşımak için sık sık mahallede kullandığını açıkladı.

Motoru çalınan Memiş Aykaş, "Motosikletim yol kenarında park halindeydi. Ben sabah 7 buçukta motosikletimi her zaman bıraktığım yere park ettim. Servise binip işe geldim. Motoru gündüz saat 13.30'da ve saat 16.00'da aynı yerde dururken görenler olmuş. Ama ben 17.30'da iş çıkışı servisten indim. Motosikletimi bıraktığım yerde bulamadım. Durumu jandarmaya haber verdim. Köy ile motosikletimi park ettiğim yerin arası 3 kilometre. Oradan her gün işe gitmek üzere servise biniyordum. Ben motosikletimle aynı zamanda engelli annemi ve babamı taşıyordum. Komşuya gitmek istediklerinde motosikletimle götürüyordum. Babam felçli. Annem de karnından ameliyat oldu. Onları taşımak için başka aracım yok. Ne olur motorumu kim aldıysa getirsin" dedi.

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili Jandarma ekiplerinin çalınan motorun bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA