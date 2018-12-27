Engelli annesini yangından kurtardı

İSTANBUL (İHA) – Beyoğlu'nda Suriyeli engelli anne ve oğlunun yaşadığı evde yangın çıktı. Engelli kadın oğlu tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen anne ve oğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokakta bulunan iki katlı binanın ikinci katında çıktı. İddiaya göre, Suriyeli engelli anne Gada Elsit Sham ve oğlu Muhammed Sham evde olduğu esnada elektrikli sobanın yorganın üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed Sham engelli annesi Gada Elsit Sham'ı sırtında taşıyarak binadan çıkarttı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 112 sağlık ekipleri de dumandan etkilenen anne ve oğlunu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oğlu annesini sürükleyerek evden çıkarttı

Yangın esnasında anne ve oğluna yardımcı olduğunu söyleyen Doğan Tepe, "Geldiğimizde kadının engelli olduğunu ve oğlunun sürükleyerek kadını dışarıya çıkarttığını gördük. Elektrikli sobanın yatağa düşüp yandığını söyledi ve engelli bir kadındı. Kadın dumandan çok etkilenmişti. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Sonra ambulans anne ve oğlunu aldı, götürdü" dedi.

Kaynak: İHA