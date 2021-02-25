Engelli bakım merkezindeki zihinsel engelli gence dehşet anları!

İzmir'in Gaziemir'de bir engelli merkezindeki 3 bakıcının zihinsel engelli bir gence şiddet uyguladığı o görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bakıcıların engelli kişiyi darbedip su ve yemek vermemekle tehdit eden ettiği o görüntüler kameraya böyle yansırken gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.