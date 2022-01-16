Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri Maaşları

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 6250_TL'dir. En düşük Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5321.06

Meslek Adı :

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Sağlık Hizmetleri Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Engelli bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve iyileştirme hizmetleri sunan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak,

b) Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarmak,

c) Engellinin iletişimle ilgili sıkıntılarının çözümüne yardımcı olmak,

d) Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlamak,

e) Engelli bireyin doktoruna bilgi vermek, yakınlarına danışmanlık yapmak,

f) İlaç ve malzemelerin teminini sağlamak,

g) Engelli bireyin odasının düzenini sağlamak,

h) İhtiyaçların sağlanmasında gerekli malzemeleri bireylere vermek(Sürgü, ördek vb.),

i) Genel vücut bakımı yapmak,

j) Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırmak, masaj yapmak,

k) Engelli bireyin giysilerini giymesi ve çıkarmasına yardım etmek,

l) Engelli bireyin yatağını yapmak,

m) Engelli bireyin beslenmesini sağlamak, n) Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlemler almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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