Engelli bireyler Bartın Üniversitesinde sinema ile buluştu

Bartın Üniversitesi öğrencileri, Bartın'da ikamet eden görme ve işitme engelli bireyleri "Engelsiz Sinema" etkinliğinde bir araya getirdiler.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencileri örnek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiler.

Görme ve işitme engelli bireylere yönelik filmlerin hazırlanmadığını, bu nedenle engelli bireylerin sinemada film izleyemediklerini tespit eden öğrenciler, hazırladıkları proje ile engelli bireyleri sinema ile buluşturdu.

Bu kapsamda, Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen "Engelsiz Sinema" etkinliğinde, başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in oynadığı "Neşeli Günler" filmi görme ve işitme engelli bireylerin rahatça izleyebilmeleri için sesli betimleme, işaret dili ve alt yazı eklemeleri ile desteklenmiş bir biçimde izleyicilere sunuldu.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Tarhan danışmanlığındaki etkinlikte bir farkındalık oluşturulması hedeflenirken, Bartın'da bulunan sinema salonlarının görme ve işitme engelli bireylerin de film izleyebileceği formatta düzenlenmesini konusunda temennilerde bulunuldu.

Etkinliğe, Türkiye Sesli Betimleme Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Bosso Kafe de destek verdi.

Kaynak: İHA