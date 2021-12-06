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Engelli bireyler için farkındalık! Empati parkurları ile gündelik hayattaki zorluklar deneyimlendi

Pendik Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde vatandaşların deneyimlemesi için Empati Parkuru kuruldu. Oluşturulan parkurda engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

Engelli bireyler için farkındalık! Empati parkurları ile gündelik hayattaki zorluklar deneyimlendi

Pendik Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Empati Parkuru kurdu.

2 aşamadan oluşan parkurda görme ve yürüme engelli vatandaşların karşılaşabilecekleri problemler oluşturuldu.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Görme engelli parkurunda etkinliğe katılan vatandaşların gözleri özel ekipmanla bağlanarak görme yetisi engellendi. Vatandaşlar engelli bastonuyla karşılarına çıkan tabela ve merdivenleri geçmeye çalıştı. Katılımcılar bir diğer parkurda ise tekerlekli sandalyeyle kasislerden ve rampalardan ilerlemeye çalıştı. Bu deneyimle engelli vatandaşların gündelik zorlukları ve yaşadıkları durumlar hakkında empati kurarak anlayış sağlanması amaçlandı.

Engelli bireyler için farkındalık! Empati parkurları ile gündelik hayattaki zorluklar deneyimlendiEngelli bireyler için farkındalık! Empati parkurları ile gündelik hayattaki zorluklar deneyimlendiEngelli bireyler için farkındalık! Empati parkurları ile gündelik hayattaki zorluklar deneyimlendi

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