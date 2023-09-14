Engelli çocuklar Zeytinpark’ta kampta

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, engelli çocuklarla Zeytinpark'ta doğa kampı düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Engelli çocuklar Zeytinpark’ta kampta

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, engelli çocuklarla Zeytinpark'ta doğa kampı düzenledi. Kampın ilk gününde çocuklar, karanlıkta parlayan boyalarla rengarenk hazırladıkları tişörtleriyle neon partide doyasıya eğlendi.

Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, engelli çocuklar ve aileleriyle 2 milyon 630 bin metrekare genişliğiyle Türkiye'nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ta kamp düzenlendi.

Çocuklar kampta, karanlıkta parlayan boyalarla hazırladıkları tişörtleri giyerek neon parti ile eğlenceli dakikalar geçirdi. Engelli çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde dans edip doyasıya eğlenirken kamp sorumlusu Hande Aydurdu "Buradaki her şey çocuklarımız ve ailelerimiz için. Özellikle ailelerimizin nefes alması için. Çocuklarımıza mutlu anılar bırakabilmek için buradayız" dedi.

Kampa katılan velilerden Nergis Uysal çocuklarla etkinliklere yer almanın farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Uysal, "Oradaki eğitimlerimiz de çok güzel gidiyor. Mutluyuz. Seviyoruz. Gayet güzel" dedi. Çocukların ve velilerin Muratpaşa Belediyesi'nin kampında kaynaşma fırsatı yakaladıklarını söyleyen Tutku Yıldız ise "Engelsiz Kafe'nin bu tarzda etkinliklerinin biraz daha dışarda olmasını istiyorduk. Zeytinpark çok güzel bir yer olmuş. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yıldız, "Bizi burada birleştiren şey giysilerimiz, kıyafetlerimiz, sosyal statümüz, hayata bakış açımız değil, evlatlarımız" dedi.

Engelli çocuklar Zeytinpark’ta kampta

Engelli çocuklar Zeytinpark’ta kampta

Engelli çocuklar Zeytinpark’ta kampta

Engelli çocuklar Zeytinpark’ta kampta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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