Engelli dernekleri istişare toplantısı düzenledi

Adıyaman'da faaliyet gösteren engelli derneklerinin yönetici ve temsilcileri istişare toplantısı düzenledi.

Engelli dernekleri arasında koordinasyonun sağlanması, engelliler arasında iletişimin güçlenmesi ve bundan sonra yapılacak olan ortak faaliyetler görüşüldü. Toplantıya Adıyaman'da faaliyet gösteren dernek yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Toplantının ev sahipliği Adıyaman Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Bağcı yaptı. Katılım sağlayan dernek temsilcilerine teşekkür ederek başlayan Bağcı, " Engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik olarak kurulan Engelli Dernekleri Adıyaman'da önemli sivil toplum örgütleri olmakla birlikte "Birlikten Güç Doğar" sloganıyla artık bir arada hareket etmenin ve birlikte ortak çalışmalar yapmanın zamanı gelmiştir. Bizlerde bu manada bugün burada bir araya geldik ve bundan sonra da hep birlikte devamını getirmek niyetindeyiz" dedi.

Bağcı, engellilere yönelik yürütülen projelerin amacına daha uygun olarak yürütülmesi amacıyla bir araya geldiği engelli derneklerinin yöneticilerinin engellilerin sosyal hayata katılımı ile ilgili fikir ve önerilerini aldı.

Adıyaman'da engelli vatandaşlarla ilgili yapılan çalışmalar ile engelli dernekleriyle ortak yapılabilecek çalışmaların planlanmasının hedeflendiği geniş katılımlı toplantıda, dernek yöneticilerinin fikir ve önerilerini alan Bağcı, engellilere yönelik önemli projeleri hayata geçiren bir il olarak, bundan sonra da engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler alarak,bu alanda politikalar üreteceklerini ve engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltici projeler uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya Adıyaman Engelliler Meclisi Başkanı ve Adıyaman Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Bağcı, Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, Sağlık-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı ve Engelliler Meclisi Başkan Vekili Mehmet Kısa, GAP Görmeyenler Spor Kulübü Derneği Temsilcisi Yasin Berk, Adıyaman Zihinsel Engelli Aileleri Derneği Başkanı Zeynal Alagöz, Anadolu Engelliler Derneği Genel Başkanı Abidin Harputluoğlu, Beyazay Derneği Temsilcisi Hüseyin Şenel Şaraldı, Adıyaman Down Sendromlular Derneği Temsilcisi Şükrü Ümit Eryılmaz katıldı.

Kaynak: İHA