Engelli genç, fitness sayesinde yürüyüşünü düzeltti

Yakalandığı "cerebral palsy" hastalığı nedeniyle hareket bozukluğu ve yürüme problemi yaşayan 23 yaşındaki Furkan Kurt'un, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde aldığı spor ve fitness kursuyla duruş ve yürüme bozukluğu sorununu büyük ölçüde yendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi, fiziksel ve zihinsel engeli bulunan bireylerin umudu olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, fiziksel ve zihinsel engeli bulunan, aynı zamanda görmede problem yaşayan Furkan Kurt da bu bireylerden biri. Cerebral palsy, yani duruş ve yürüyüş bozukluğu bulunan 23 yaşındaki Kurt, yüzde 80 engelli. Yaklaşık 8 aydır Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki spor ve fitness kursundan faydalanan Kurt, kursa başlamadan önce duruş ve yürüyüş bozukluğunun yanı sıra hareketsizlikten dolayı kilo sorunu da yaşıyordu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki spor ve fitness kursuna 8 aydır devam eden Kurt, artık daha dik duruyor ve yürümede problem yaşamıyor.

Furkan, artık daha sosyal

Furkan Kurt, merkez sayesinde hem daha sosyal bir birey haline geldi hem de spor kursu sayesinde kilo verip, kendisine daha sağlıklı bir yaşam şekli belirledi. Kurs sayesinde Kurt'un duruş ve yürüme bozukluğu da çok düşük seviyelere geriledi.

Cerebral palsy hastası genç, kursta yürüme bandına biniyor, bisiklet sürüyor, omuz ve göğüs kaslarını çalıştıran aletler kullanıyor. Omuzlarına ve duruş bozukluğunu gidermeye yönelik aletlerden kullanan Kurt, kamburunu iyileştirmeye yönelik spor hareketleri yapıyor ve ayrıca kilo vermek için de beslenmesine çok dikkat ediyor. Merkezde fitness antrenörü olarak görev yapan Ali Yalçıntekin'in verdiği beslenme önerilerine da fazlasıyla dikkat eden Kurt, kursa başladığı günden bu yana 10 kilo verdi.

"Furkan duruş bozukluğunu yenmeye başladı"

Beden eğitimi ve spor öğretmeni, aynı zamanda Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde fitness antrenörü olarak görev yapan Ali Yalçıntekin, merkezde engelli bireylere dersler verdiklerini anlatarak, "Dersler fiziksel özelliklere göre değişiyor. Bazı çocuklarımızın kilo problemi var. Onların daha iyi, daha sağlıklı hayat yaşamaları için çocuklarımızla çeşitli sportif etkinlikler yapıyoruz. Furkan da bu çocuklarımızdan, öğrencilerimizden bir tanesi. Furkan tesisimizde spor yapmaya 8 ay önce başladı. Buraya geldiğinde 77-78 kiloydu. Şu an 63 kiloya düştü. Aynı zamanda fiziksel olarak duruş bozukluğu vardı. Küçüklüğünden beri öne eğik olarak yürüyordu. Şimdi Furkan bu duruş bozukluğunu yenmeye başladı. Daha dik ve kendine güvenli bir şekilde yürümeye başladı" dedi.

Hedefi daha fazla kilo vermek

Furkan Kurt, eskiden bulunduğu durumdan rahatsızlık duyduğunu ve spora başlamasının kendisine çok iyi geldiğini anlatarak, şunları söyledi: "Sürekli buraya geliyorum. Buraya geldiğimde önce bisiklet çeviriyorum, ardından fitness yapıyorum, ağırlık çalışıyorum. Buraya gelirken kilo vermek istiyordum. Önceden durumumdan rahatsızdım. Spora başlamak iyi geldi bana. Ali Hoca ile çalışmamızın sebebi spor yapmak. İyi bir şeyler oluyor burada. Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Ali Hoca bana izin verse bile hiçbir şey içmiyorum. Ben sporu asla bırakmam. Eskiden içtiğim zararlı şeyleri de bıraktım. Her gün bol bol su içiyorum. Düzenli kahvaltı yapıyorum. Burası bana çok iyi geliyor. Bir şeyler yemeden içmeden de durabiliyorum artık. Bir amacım var. 60 kilo olmayı hedefliyorum. Eskiden yoruluyordum, nefes almakta zorlanıyordum, şimdi geçti."

"Furkan artık çok mutlu"

Ev hanımı olan anne Zeliha Kurt ise kursa başladıktan sonra oğlunda olumlu anlamda birçok değişiklik gözlemlediğini, duruş bozukluğunun da yavaş yavaş geçmeye başladığını dile getirerek, "Spor kursuna başladıktan sonra hareketlerinde olsun, genel yürüyüşünde olsun, duruşunda çok değişiklikler oldu. Furkan, hareketsizlikten dolayı kilo almaya başlamıştı. Yürümesinde sorun vardı ve kambur bir duruşu vardı. Şu anda hepsini düzelttik. Furkan'ın hedefleri de var. Burası olduğu sürece sürekli devam edeceğiz. Furkan artık çok mutlu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA