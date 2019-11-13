Engelli gence arkadaş eziyeti

İZMİR'in Konak ilçesinde, yüzde 50 engelli olduğu öğrenilen A.H. (18)', iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldıktan sonra tekme-tokat dövüldü. Ayrıca A.H.'nin üzerine su dökülüp, cinsel tacizde de bulunulurken, o anları başka bir çalışan telefonla kaydetti.

Arkadaşlarına "şaka" yaptıklarını söyleyen 3 kişi, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Olay, geçen mart ayında Konak'ta bulunan bir pompa şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 50 engelli olan şirket çalışanı A.H., N.S. ve F.K. isimli iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldı. Tüm vücudunu sardıktan sonra A.H.'yi yere yatıran iş arkadaşları, engelli gence sopa, tekme ve tokat vurdu. N.S ve F.K, A.H.'nin üzerine su döküp cinsel tacizde bulundu. Yaşanan olayı başka bir çalışan telefonla kaydetti. Görüntülerde N.S. ve F.K.'nın, engelli gencin vücudunu sardıktan sonra yere yatırıp, dövdüğü görüldü. A.H.'nin bu sırada "Durun abi yapmayın" demesine rağmen iş arkadaşlarının dinlememesi de kamera kayıtlarında yer aldı. A.H.'nin üzerine su dökülüp, cinsel tacizde bulunulduğu da yine kameraya yansıdı.

WHATSAPP GRUBU ELE VERDİ

A.H.'ye yapılan eziyeti telefonla kaydeden A.S., videoyu A.H.'nin de yer aldığı WhatsApp grubunda paylaştı. Videoyu izleyen A.H.'nin eşi R.H., savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan N.S. ve F.K., "şaka" yaptıklarını söyledi. N.S.'nin ifadesinde, A.H. ile kardeş gibi olduklarını ve "şakalaşma" görüntülerini de A.H.'nin isteği ile WhatsApp grubuna attıklarını söylediği belirtildi. F.K.'nın ifadesinde de olayı "şaka" olarak anlattığı öğrenildi. Sanıkların, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği belirtilirken, dosyaya ilişkin ilk duruşma 21 Kasım'da görülecek.

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Kaynak: DHA