Pendik'te dehşet anları!Engelli gence meydan dayağı attılar

İstanbul Pendik’te geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda, 27 yaşındaki İşitme ve konuşma engelli Emrullah , bir grup engelli tarafından darp edildi.Saldırganların olay anını cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada canlı olarak yayınladıkları ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan Emrullah Temiz'in annesi Mevlüde Çamcı, oğluna saldıranların hepsinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Emrullah Temiz internetten tanıştığı kız arkadaşıyla bir süre aynı evde kaldı.Bir aylık beraberliğin ardından kız arkadaşının telefonundan başkasıyla görüştüğünü gören Temiz ilişkiyi noktaladı.İkili arasında çıkan tartışma sonucu evden ayrılan Emrullah Temiz'i iddiaya göre kız arkadaşı 'seni dövdüreceğim' diyerek tehdit etti. Temiz, kız arkadaşından ayrıldıktan bir süre sonra ortak bir arkadaşı konuşmak için çağırdı.

Sultanbeyli'de ortak arkadaş ile görüşmeye giden Temiz, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli bir grubun saldırısına uğradı.Neye uğradığını şaşıran Emrullah Temiz, aynı grup tarafından bir otomobile bindirilerek Pendik'te bir parka götürüldü.Burada da Temiz'e saldırıya devam ettiler.Kanlar içinde yerde kalan Temiz, saldırganlar tarafından kaldırılarak eski kız arkadaşından özür dilettirildi.

Alınan son bilgilere göre olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.