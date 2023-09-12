Engelli kiracısını eşyalarıyla sokağa attı

Adana'da engelli bir kişi, 3 kat arttırılan kirasını ödeyemeyince ev sahibi tarafından sokağa atıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Engelli kiracısını eşyalarıyla sokağa attı

Adana'da engelli bir kişi, 3 kat arttırılan kirasını ödeyemeyince ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Engelli şahıs, 2 kanepesiyle sokakta kalırken geri kalan eşyalarını ev sahibinin borçlarına karşılık rehin tuttuğunu öne sürdü.

Adana'da ailesinden ayrı yaşayan ve sokaklarda müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan bedensel engelli Muhammet Karakuşoğlu (41), merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde Heybet Eraslan'a ait müstakil bir evin giriş katını kiraladı. Bin 650 TL'ye evde oturan Karakuşoğlu ile ev sahibi arasında kira nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Ev sahibi kirayı 4 bin 500 liraya çıkartmak isterken, Karakuşoğlu ise devletten aldığı engelli maaşıyla geçindiğini ve 4 bin 500 liralık kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine 2 defa evin kilidini değiştiren ev sahibi son olarak da geçtiğimiz gün iddiaya göre yine evin kilidini değiştirdi, ayrıca evdeki 2 kanepeyi sokağa attı. Eve geldiğinde kanepelerini sokakta gören Karakuşoğlu, ev sahibini aradı. Ev sahibiyle görüşen engelli adam, "Ev kirasını ya 4 bin 500 lira olarak ödersin ya da evimden çıkarsın. Ayrıca elektrik faturası da birikmiş. Onu da ödememişsin, kalan eşyalarını rehin olarak alıyorum" cevabını aldı. Bunun üzerine polise giden engelli adam, ev sahibi ile aralarında kontrat olmadığı için bir çözüm bulamadı ve geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı.

"Engelli maaşıyla geçiniyorum"

Ev sahibiyle uzun süredir sorun yaşadığını söyleyen Karakuşoğlu, ev sahibi tarafından elektriğinin de kesildiğini öne sürerek, "Bu eve yıkım kararı geldi. O nedenle elektrik faturası bana gelmiyor. Ben o nedenle elektriği ödeyemiyorum. Fakat su faturasını ödüyorum. Ayrıca her ayın 10'unda kirasını ödüyorum. Devletin bana vermiş olduğu engelli maaşıyla geçiniyorum. Ayrıca sokakta müzik yapıyorum" dedi.

"Çaresiz kaldım"

Ev sahibi tarafından daha önce de anahtarın değiştirildiğini kaydeden Karakuşoğlu, "2 defa ev sahibi anahtarı değiştirdi. En son geçtiğimiz gün de gelip anahtarı değiştirmiş. Aramızda kontrat yok. Şu anda bin 650 TL ödüyorum. Benden 4 bin 500 lira istiyor. 2 kanepemi dışarı atmış, buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer eşyalarım evin içerisinde kaldı. Onları da rehin tuttuğunu söylüyor. Menenjit hastalığı nedeniyle ayakta duramıyorum. Çaresiz kaldım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ev sahibinin cep telefonu kapalı olduğu için ulaşılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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