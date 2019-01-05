Engelli öğrenciler Yemen için engel tanımadılar

Kütahya'nın Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulu öğrencileri engelli öğrencilerle birlikte Yemen'e yardım için kendi yaptıkları el işi takıları kurdukları stantlarda sattılar.

Öğrencilerin tamamen kendi imkanlarıyla yaptıkları el işi takılar okul girişinde açılan stantlarda kısa sürede tüketildi.Takıların yapımına destek olan engelli öğrenciler Yemen'deki kardeşlerine mesaj gönderdiler.

Engelli öğrenciler verdikler mesajlarında "Yemenli kardeşlerimizin yanındayız, onlara selam olsun" dediler. Engelli öğrencilerin Yemen'deki duyarsızlığa daha fazla sessiz kalamadıkları vurgulandı ve engelli öğrencilerin organizasyona destek vermek için gönüllü olarak gayret ettikleri belirtildi.

Öğrenciler yaptıkları ortak açıklamada, "Yemen'deki kardeşlerimizin yüzde 74'ü böbrek hastası ve geriye kalanlar ise aç ve susuz hayatlarını devam ettiriyor. Sizce oradaki kardeşlerimiz bu saydıklarım ile mücadele ederken, bizlerin burada hiç bir şey yapmadan durmamız haksızlık değilmi. Bunun için elinizden hiç bir yardım gelmiyorsa, emek vererek yaptığımız bu araçlardan alarak, Yemen'deki kardeşlerimize yardımda bulunabilirsiniz'dediler.

Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Özçelik, yaptığı açıklamada, "Okulumuzda Yemen'in içinde bulunduğu sıkıntılara, çektiği eziyetlere bilinç oluşturmak adına öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizi bilgilendirdik. Afişlerle, etkinliklerle öğrencilerimizle, kendi elleriyle yapmış oldukları kitap ayraçları, bileklikleri 4 gündür ders çıkışında burada hazırlık yaptılar. Bugün o sevecen yürekleriyle, o işten davranışlarıyla sergilediler. Buradan elde edilen gelir şuan için rakam belirtmek gerekirse 650 TL. Öğrencilerimizle birlikte gidip ziraat bankasındaki Yemen hesabına aktaracağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Ben burada organizasyonda görev alan tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu millet, bu öğrenciler var oldukça Türkiye her türlü engeli birlikte aşacak güçtedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA