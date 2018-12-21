Engelli Öğrencilerin Kep Sevinci

Burdur'da "Engelsiz Üniversite Hayaldi Gerçek Oldu Projesi" kapsamında Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri kep atmanın sevincini yaşadılar.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından "Engelsiz Üniversite Hayaldi Gerçek Oldu Projesi" kapsamında engelli öğrenciler bir gün üniversite eğitimi gördü. Bir günlük üniversite eğitimlerini tamamlayan Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri hem üniversiteden mezun olmanın, hem de kep atmanın sevincini yaşadılar. Programa Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Perihan Ünivar, Prof. Dr. Nihat Karaer, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Yılmaz, akademisyenler, MAKÜ öğrencileri, özel öğrenciler ve veliler katıldı.

Proje yürütücüsü Dr. Feride Ersoy, "Topluma Hizmet Uygulaması dersimizde bir farkındalık olmasını istedim. Bunu öğrencilerim ile paylaştım. Çok değişik fikirler çıktı. Ve en önemlisi de özel bir öğrencinin üniversite bitirme hayaliydi. Biz bunu bu gönüllü yüreklerle yaptık. 3 kişi ile başladığımız bu yolda şuan çok sayıda gönüllü öğrencimiz var. Zincir genişliyor. Böyle güzel etkinlikler yapmak, toplumda farkındalık oluşturmak hem bizi, hem de bu özel öğrencilerimizi mutlu ediyor. Sembolik eğitimlerini tamamlayan 6 özel öğrenci bugün mezun olacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri halk dansı gösterisi gerçekleştirdi. Daha sonra öğrenciler, veliler ve okul öğretmenlerinin birlikte hazırladıkları işitme engelliler için özel hazırlanan müzik ve dans gösterileri sunuldu.

Diplomalarını alan özel öğrenciler konfeti ve müzik eşliğinde keplerini havaya fırlattı.

Kaynak: İHA