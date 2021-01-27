Engelli Öğretmen alımları için başvurular elektronik ortamda 1 ila 5 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Tercihler 11 Şubat'ta yapılacak olup atamalar ise16 Şubat'ta gerçekleştirilecek. İşte Engelli Öğretmen ataması 2021 kontenjanları ...

MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı.

Duyuru şöyle;

''2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 500 (Beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.''

Başvuru şartları için aşağıdaki linke tıklayınız...

Engelli öğretmen ataması 2021 ne zaman? MEB engelli öğretmen alımı şartları neler?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2021 KONTENJANLARI

Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat

2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

ENGELLİ ATAMA KILAVUZU 2021 MEB