Engelli şahıs hırsızlık yaparken kameralara yakalandı

Antalya'da engelli bir şahıs, 12 kiloluk tüpgazı, motor şarj aleti ve uzatma kablolarını çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iş yerini açan Durmuş Yıldız, servis aracı olarak kullandığı Grande 5000 motorunu çalıştırdığında gece şarja bırakmasına rağmen şarjının boş olduğunu gördü. Şarj aletinin yerinde takılı olmadığını gören Yıldız, iş yerinin güvenlik kameralarını izlediğinde saat 03.40 sıralarında marketlerde bulunan alışveriş arabasıyla iş yerine giren bir şahsın etrafı iyice kontrol ettikten sonra önce 12 kilogramlık tüpgazı, ardından da şarj aleti ve uzatma kablosunu alarak iş yerinden ayrıldığını gördü. Yıldız, yapmış olduğu araştırmada şüphelinin Doğu Garajı girişinde otomobil içerisinde yaşadığını belirleyerek polise haber verdi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adının C.E. olduğu belirlenen ve ortopedik engelli olduğu gözlenen şahsı karakola götürmek istedi. Görevli polislere önce kimlik soran C.E., kimliği gördükten sonra savcılıktan kendisine kimlik sorma ve üzerinin aranması için karar olup olmadığını sorarak direndi. Şahıs, ortaya sürdüğü bahaneler sonuç vermeyince ekiplerle karakola gitmek zorunda kaldı.

Doğu Garajı'nda bulunan esnaflar, şahsın yaklaşık 1 ay önce otomobilini vinçle getirip kaldırıma koyduğunu, o günden beri de araçta yaşadığını ve etrafı çöplük gibi kullandığını, defalarca şikayette bulunmalarına rağmen kaldırılmadığını dile getirdiler.

Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülen C.E. hakkında hırsızlık yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA