Engelli şahsı boğazını keserek öldüren zanlı yakalandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 50 yaşındaki engelli Muktedir Çapur'u evinin girişinde boğazını keserek ödürdüğü iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Karamürsel'de dün gece saatlerinde engelli aracında kuruyemiş satarak geçinen 50 yaşındaki Muktedir Çapur'u boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu gözaltına alındı. Olay gece saatlerinde Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akasya Sokak üzerindeki bir evde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan Muktedir Çapur(50), evinin giriş kapısının önünde birlikte yaşadığı ve nişan cemiyetinden döndüğü öğrenilen ailesi tarafından ölü bulundu. Çapur'un kanlar içinde yerde yattığını gören ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan incelemede boğazında kesikler olan Muktedir Çapur'un öldüğü tespit edildi.

Çapur'un öldüğünü öğrenen yakınları ise şoka girdi. Daha sonra olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede ise boğazında birden fazla bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Öldürülmüş olabileceğinden şüphelenilen Çapur'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonrasında Çapur'u öldürdüğü iddia edilen Gürsel K. (25) adlı şahıs başarılı bir operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen şahsın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Cinayeti işleyen Gürsel K.(25) adlı şahsın yanında bulunan kişiyi yakalamak için ise çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA