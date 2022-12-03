Engelli Sare Aydın,: Hekim olmak çocukluk hayalimdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi'ni 2018 yılında bitiren 30 yaşındaki Sare Aydın, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) 136. olarak psikiyatri alanını seçti.

TOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 yıl önce uzmanlık eğitimi almaya başlayan Aydın, eğitimini de başarıyla tamamlayarak uzmanlığa hak kazandı.

SARE AYDIN, GAZETECİLERE, BUGÜNÜN DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ OLDUĞUNU HATIRLATTI

Kendisinin Türkiye'de yaşayan bir hekim olduğunu belirten Aydın, "Beni özel kılan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Farklı olabilirim fiziksel anlamda. Onun dışında her insanın hikayesi vardır. Herkes gibi mutluyum bir son, yeni bir başlangıç olduğu için." dedi.

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Yaşadığı sürecin diğer insanlardan biraz farklı ilerlediğini, biraz daha zor olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

HEKİM OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

"Bugün Engelliler Günü. Kutlama değil, farkındalık günü. Umarım bazı şeylerin farkında oluruz. Ön yargıların olmadığı, pozitif ayrımcılığa gerek kalmadığı, insanların bir twite verdiği önemi özel hayatında da gösterdiği günler dilerim. Hekim olmak çocukluk hayalimdi. Lisans eğitimi 6 yıl, 4 yıl da asistanlık sürecini tamamladım. 10 yılda tamamladım."