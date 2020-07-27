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Engelli vatandaşın cansız bedeni ayçiçeği tarlasından çıktı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3 gündür kayıp olan engelli vatandaşın cansız bedeni, ayçiçeği tarlasında bulundu.

Engelli vatandaşın cansız bedeni ayçiçeği tarlasından çıktı!

 Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3 gündür kayıp olan engelli vatandaşın cansız bedeni, ayçiçeği tarlasında bulundu.
Elbistan'a bağlı Yapraklı Mahallesi'nde ikamet eden 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli Salih Er, 25 Temmuz Cumartesi günü sabah erken saatlerde mısır sulamak için Üçgöz mezrasındaki tarlaya gitti. Saat 10.30 sıralarında tarladan ayrılan Er'in akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine, konuşma ve duyma engelli olması nedeniyle hayatından endişe eden yakınları, kendi çabaları ile arama yaptı. Aramadan bir sonuç alamayan aile fertleri, polis ve jandarmaya başvurdu. Polis ve jandarma ilçe merkezinde Er'i ararken, aile fertleri de mısır tarlasının civarında arama yaptı. Er'in cansız bedeni, ağabeyi tarafından kendi tarlalarına yakın bir mevkideki ayçiçeği tarlasında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tarlaya gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Er'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Er'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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