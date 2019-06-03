Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğinde başvurular başladı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz ve eski hükümlü vatandaşlarımıza sağladığımız 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2'nci dönem başvurularını kabul etmeye başladık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmerler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek sağladıklarını ifade etti. Kendi işini kurma projesi kapsamında 1550 engelliye 63 milyon 276 bin TL, 888 eski hükümlüye de 22 milyon 864 bin TL hibe desteği sağladıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik olarak 2019 yılı 2'nci dönem başvurularımız başlamış olup, hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın projelerini 14 Haziran 2019 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Verilecek desteğin gayesi, engelli kardeşlerimizin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak, istihdam edilmeleri yolu ile rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Proje sunmak isteyen vatandaşlarımız "www.iskur.gov.tr" adresinden "duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri, 14 Haziran 2019 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilirler."

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri gibi çalışmalar yürütülüyor.

DHA