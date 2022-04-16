Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı görev tanımı nedir, Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı ne iş yapar, Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı Tanımı;

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Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı Maaşları

Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5322.07

Meslek Adı :

Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Evlerde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Çalışanlar (Tedavi Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma ile ilgili alınan önlemleri uygulayarak, mesleği ile ilgili kalite gereklilikleri çerçevesinde; bakım öncesi ön hazırlık yapan, hizmet alan bireyin öz bakımını uygulayan, yaşam alanını düzenleyen, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, mobilizasyonunu sağlayan, ilaç dışı tıbbi bakımını sağlık personeli denetiminde yapan, aktif yaşama katılımını sağlayan, tedavi sürecinde sağlık personelini destekleyen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakım öncesi ön hazırlık yapmak, b) Hizmet alanın öz bakımını uygulamak,

c) Hizmet alanın yaşam alanını düzenlemek,

d) Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak,

e) Hizmet alanın bağımsızlık durumuna göre mobilizasyonunu sağlamak,

f) İlaç dışı tıbbi bakımı sağlık personeli denetiminde yapmak,

g) Hizmet alan bireyin aktif yaşama katılımını sağlamak,

h) Hizmet alan bireyin tedavi sürecinde sağlık personelini desteklemek,

ı) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb görev ve işlemleri yerine getirir.

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