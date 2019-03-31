Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar da sandığa gitti

ADANA'da engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlilerinin yardımıyla sandığa gitti.

Kentte yaşayan engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlileri yardımıyla oy kullanacakları okullara gitti. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yer alan engelli rampası, engelli seçmenlerin sandığa gidişini kolaylaştırdı. Bastonuyla oy kullanmaya gelen Neriman Çınar (87) ve tekerlekli sandalyesiyle oyunu kullanan Ayhan Kahya (87), seçimin vatana ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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DHA