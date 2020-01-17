Engelliler derneğinde askerlik eğitimi

TOKAT'ın Zile ilçesinde, Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği, vatani görev özlemi çeken engelliler için haftanın belli günlerinde askerlik eğitimi veriyor. Dernek Başkanı Halil İçcan, "Askere gidemeyen kardeşlerimize o mutluluğu yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan uygulama ile haftanın belli günlerinde 8 engelliye askerlik eğitimi veriliyor. Dernekte yapılan uygulamada isteyenlere askeri kamuflaj da giydiriliyor. Askerlik yapamayan engellilerin bu yöndeki özlemlerini görünce bu çalışmaya başladıklarını belirten Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İçcan, "Burada olan özel kardeşlerimizle haftanın belirli günleri derneğimizde askerlik eğitimi yapıyoruz. Askere gidemeyen kardeşlerimize eğitim yaptırarak askerlik özlemlerini gideriyoruz. Hem de kendileri hem de biz mutlu oluyoruz. Asker kıyafetlerimizi giydiriyor, künyelerini yaptırıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için özel kardeşlerimizle her zaman hazır durumdayız. Çocuklarımız dışarıda asker gördükleri zaman mutlu oluyor, "Ben de askerim" diyorlardı. Biz de haftanın belli günleri bu şekilde eğitim yapmaya karar verdik. Herkes mutlu oldu'" dedi.

Engelli İsmail Can Arslan'ın annesi Züleyha Arslan da, yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Evde kaldıklarında çok sıkılıyorlardı. Bence bu büyük bir başarı bizim için. Bu eğitimlerde de daha bir mutlu oluyorlar. En büyük asker bizim asker diyoruz. Duygulu ve sevinçliyiz" diye konuştu.

Eğitim alan engelliler ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek dernek yönetimine teşekkür etti.

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Kaynak: DHA