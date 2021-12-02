Engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde izin yapıp yapmayacaklarını merak ediyorlar. Bu günün tatil olup olmadığıyla ilgili araştırma yapıyorlar. Bu bağlamda, Engelliler Gününde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

ENGELLİLER GÜNÜNDE ENGELLİLER İZİNLİ Mİ?

3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık (Mülga) Genelgesi'nin 3'üncü maddesi uyarınca "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde kamuda görev yapan tüm engelli personel idari izinli sayılmaktadır.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana kutlanan bir gündür. Engelliler Günü 3 Aralık tarihinde kutlanan uluslararası bir farkındalık günüdür.

Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.