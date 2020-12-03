Engelliler Gününde pes dedirten görüntü! Üst geçidin rampa ve asansörü bir yıldır yapılmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engelli vatandaşlarımızın bizlerin arasında olduğunu hatırlıyoruz ancak onların hayatının kolaylaştırılması için bazı şeyler yapılmıyor. Bunun son örneği İstanbul Maltepe E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, diğer tarafında ise engelli rampası olmayan Altıntepe Üst Geçidi oldu. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında haberi yer alan üst geçidin rampasının yapımı, aradan 1 yıl geçmesine rağmen unutuldu. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB’ye vatandaşlar tepki gösterdi.

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Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında oldukça yer edinen üst geçit, aradan 1 yıl geçmesine rağmen yapılmadı.

İBB'YE TEPKİ GÖSTERDİLER

Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB’ye vatandaşlar tepki gösterdi. Engelliler için çıkış rampası olan ama iniş rampası olmayan engelli üst geçit havadan görüntülendi.

"YETKİLİLER BUNA BİR ÇÖZÜM BULMALI"

Belediyenin söz konusu üst geçitteki sorunu çözmesi gerektiğini ifade eden Kasım Aydoğdu, “Yolun bu tarafında engelli rampasının neden olmadığını bizde bilmiyoruz. Engelli bir vatandaş buradan inemiyor, merdivenlerden çıkamıyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalı ama nasıl olacak bizde bilmiyoruz. Belediyenin bu işe el atması lazım. Bu köprüden çıkamayan, inemeyen bir sürü engelli ve yaşlı vatandaş var, bu vatandaşların durumu nasıl olacak” dedi.

"ÜST GEÇİDİN YÜRÜYEN MERDİVENİ OLMASI LAZIM"

Engelli üst geçidini kullanmakta zorluk çeken Sadiye Durmaz ise şöyle konuştu:

“Bu üst geçidin yürüyen merdiveni olması lazım. Buralar su doluyor ve pislik içerisinde kalıyor. Biz yaşlı vatandaşa yazık, bu merdivenden çıksak oradan inemiyoruz, iskelemizde iş yok”