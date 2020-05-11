Engelliler Haftası ile ilgili şiirler
Engelliler Haftası ile ilgili şiirler nelerdir? sorusu 10 - 16 Mayıs aralığını kapsayan bu önemli haftanın gelmesiyle internette araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilen konuları derledik. İşte detaylar.
Engelliler Haftası'nın gelmesiyle internette bu haftaya özel şiirler araştırılmaya başlandı. Peki Engelliler Haftası ile ilgili şiirler nelerdir? Bu konuda tüm merak edilenler ve en anlamlı ve en duygusal Engelliler Haftası şiirleri haberimizde.
ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?
Engelliler haftası 10 ile 16 Mayıs tarihleri arasına isabet eden ve yaşamlarını engelli şekilde sürdüren insanlarımızı hatırlamak ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için etkinliklerin düzenlendiği bir haftadır. Görsel medya araçları kullanılarak engelli kişilere ve onların basit şeyleri bile ne denli zorluklar içinde yaptıkları, bazen de yapamadıkları anlatılmaya çalışılır.
ENGELLİLER HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER
Engelliler Haftası
Gücünüz yerindeyse,
Sağlıklıysa başınız,
Bir engelli görürseniz,
Sevgiyle yaklaşınız.
İnan kimse istemez,
Eksik olsun bir yeri.
Sağlamsan yavrum şükret,
Değerlendir günleri.
Engelli kardeşlerim,
Asla üzülmeyiniz.
Hayat herkese güzel,
Bizlerde sizinleyiz.
Sen Özürlü Olsaydın
Kader sana ansızın indirseydi tokadı
Ömrünün baharında sararıp ta solsaydın
Bir anda uçup gitse dizlerinin takatı
Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın
Tanrım sana bu güzel elleri vermeseydi
Masmavi gökyüzünü gözlerin görmeseydi
Dünyada olanlara aklın hiç ermeseydi
Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın
Candan sevdiğin biri bu hale düşse idi
Belki sana bir ibret belki bir hisse idi
Felek sana müebbet bir ceza kesse idi
Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın
Kutsaldır özürlüye vereceğin her emek
Ona nasılsın deyip yüzüne gülümsemek
İnsana yakışır mı ondan bana ne demek
Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın
Neden hor görüyorsun tanrı verdiği canı
Belki onunda vardır senden üstün bir yanı
Asla dilemem ama Allah korusun hani
Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın
Gelin bu insanlara artık sahip çıkalım
Çevresine örülmüş duvarları yıkalım
Vicdanına danışıp bir hesap yap bakalım
Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın
Engellileri sevmeliyiz
Engellileri sevmeliyiz
Onlar sevilmeyi istiyorlar
İlgi saygı istiyorlar
Onların hakkı var sevilmeyi övülmeyi
Ama insanlar öyle değil ki
Hor görmesinler hakir görmeyecekler
Bu onların sevgi değil sadece üzüntü
Onların da istediği bu sevilmeyi
İnsanlar gibi çocuklar gibi
Bizler engellilere ilgi göstermeliyiz sahip çıkmalıyız
Sevmeli saymalı onları
Biz de bir gün engelli olabiliriz unutmayalım
Bizlerde engellilerin yardımına koşmalıyız
Keşke insanlar bu kadar sevgi saygılı
Hoşgörülü olsalar ne güzel olurdu
Engellileri sevmeliyiz
Engelliyim ne olmuş?
Engelliyim ne olmuş?
Bende insanım bende bir canlıyım.
Bizim acınacak üzülecek bir yanımız yok.
Sadece biraz aşamayacağımız engellerimiz var.
Canım acıyor çünkü herkes bana bakıp bakıp gülüyor,
Biz hiç istemez miyiz sanıyorsun?
Bizim de umutlarımız var koşmak, duymak, yürümek, diye.
Ama elimizde değil aşamayız biz bir kere.
Kolay mı sanıyorsun hayatımı ?
Zorlukları hiçe saymak.
Unutmak, yeniden adlandırmak.
Her şeyi kolay mı sanıyorsun?
Ne mutlu bana engelliyim
Ne mutlu bana engelliyim,
Hayata umutla, azimle bakıyorum.
Ne mutlu bana engelliyim,
Yapacaklarım sınırlı ama ufkum geniş.
Ne mutlu bana engelliyim,
Bir hedefim var ve o hedef için yaşıyorum.
Ne mutlu bana engelliyim,
İstediğim her işi yapabiliyorum.
Ne mutlu bana engelliyim,
Üzülmeden yaşıyorum.
Kim bilir belki de buna mecburum.
Ne mutlu bana engelliyim
Düşünmüyorum artık beni dışlarlar diye.
Ne mutlu bana engelliyim,
Yardım almadan yaşıyorum
VOLKAN DİLMAÇ
Engelliler Haftası Şiirleri 2
Hayat Herkese Güzel
Gücünüz yerindeyse,
Sağlıklıysa başınız,
Bir sakat görürseniz,
Sevgiyle yaklaşınız.
İnan kimse istemez,
Eksik olsun bir yeri.
Sağlamsan yavrum şükret,
Değerlendir günleri.
Özürlü kardeşlerim,
Asla üzülmeyiniz.
Hayat herkese güzel,
Bizlerse sizinleyiz.
Mehmet ŞAHİN
ÖZÜRLÜYE İŞ
Özürlülük suç değil
İş verelim onlara,
Acımak çare değil
Koruyalım mutlaka.
Mutlu olmak hakkıdır
Onların da biz gibi,
Bu gün sağlamız ama
Var mı hiç garantisi?
Yalnızlığa terkedip
Üzmeyelim onları,
Kazandıralım hemen
Topluma sakatları.
Atila Çakıroğlu
ENGELLİLER HAFTASI NASIL KUTLANMAKTADIR?
1992’den beri her yıl pek çok ülkede çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Engellilik Günü, engellilikle ilgili tartışmalar, forumlar ve kampanyalar düzenlemek için kullanılır ve topluluklar, bölgelerinde toplantı, görüşme ve hatta gösteri düzenlemeye teşvik edilir. Bunlar, bir müziğin ev sahipliğinden oyuna, engellilerin bu yapımlara dâhil olmalarına kadar uzanabilir.
Genel amaç, özürlü bir insanın toplumun canlı bir üyesi olabileceğini göstermektir, çünkü tamamen sağlıklı olanların bu gerçeğin farkında olmadıkları, bu da farklılık gösteren farklı ayrımcılıklara yol açabilir. Öte yandan, engelliler, bu tür gösterilerden, koşullarına rağmen, halen yapabilecekleri çok şey olduğunu kanıtlayarak yararlanmaktadır.
Kendi kendine saygısı ile yardımcı olabilir ve depresyon, zihinsel sorunların altında ezilmeleri önlenebilir. Genel olarak, bu tür olaylar meydan okumak ve engelli insanların ayrımcılıktan ve ek zorluklardan mahrum bırakabilmeleri için çeşitli basmakalıp düşüncelerden kurtulmaları içindir.
Engellilik insanların, hayatlarını iyileştirmek için yeni bir yön vurgulanarak her yıl kutlanmaktadır. Örneğin, 2007’de, yılın teması “Engelliler için İnsana Yakışır İş” sloganıydı. Geçen yıl 2013’te “Engel Engelleri, Açık Kapı: Kapsamlı bir toplum ve Herkes için Kalkınma” oldu. Engelli kişilerin her ülkedeki kapsayıcı bir toplumda yaşama geçirilmesine yardımcı olmak ve toplumun erişilebilir olmasını sağlamak için çağrı yapıldı. Engelli insanlar için olası her yönü, binalardan tekerlekli sandalyeye erişilebilir olduğundan, asansör düğmelerine Braille yerleştirilmesinden emin olmalısınız.
ENGELLİLİK NEDİR?
Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır.
ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ
- – Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.
- – Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.
- – Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.
- – Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.
- – Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.
- – Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.
- – Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.
- – Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.
- – Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.
- – Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.
- – Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.
- – Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.
- – Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.
- – Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.
- – Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.
- – Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.
- – Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.
- – Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.
- – Asıl engel cehalettir.
- - Engelli birey olmak bir suç değildir.
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