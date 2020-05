Engelliler Haftası'nın gelmesiyle internette bu haftaya özel şiirler araştırılmaya başlandı. Peki Engelliler Haftası ile ilgili şiirler nelerdir? Bu konuda tüm merak edilenler ve en anlamlı ve en duygusal Engelliler Haftası şiirleri haberimizde.

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler haftası 10 ile 16 Mayıs tarihleri arasına isabet eden ve yaşamlarını engelli şekilde sürdüren insanlarımızı hatırlamak ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için etkinliklerin düzenlendiği bir haftadır. Görsel medya araçları kullanılarak engelli kişilere ve onların basit şeyleri bile ne denli zorluklar içinde yaptıkları, bazen de yapamadıkları anlatılmaya çalışılır.

ENGELLİLER HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Engelliler Haftası

Gücünüz yerindeyse,

Sağlıklıysa başınız,

Bir engelli görürseniz,

Sevgiyle yaklaşınız.

İnan kimse istemez,

Eksik olsun bir yeri.

Sağlamsan yavrum şükret,

Değerlendir günleri.

Engelli kardeşlerim,

Asla üzülmeyiniz.

Hayat herkese güzel,

Bizlerde sizinleyiz.



Sen Özürlü Olsaydın

Kader sana ansızın indirseydi tokadı

Ömrünün baharında sararıp ta solsaydın

Bir anda uçup gitse dizlerinin takatı

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Tanrım sana bu güzel elleri vermeseydi

Masmavi gökyüzünü gözlerin görmeseydi

Dünyada olanlara aklın hiç ermeseydi

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Candan sevdiğin biri bu hale düşse idi

Belki sana bir ibret belki bir hisse idi

Felek sana müebbet bir ceza kesse idi

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Kutsaldır özürlüye vereceğin her emek

Ona nasılsın deyip yüzüne gülümsemek

İnsana yakışır mı ondan bana ne demek

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Neden hor görüyorsun tanrı verdiği canı

Belki onunda vardır senden üstün bir yanı

Asla dilemem ama Allah korusun hani

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Gelin bu insanlara artık sahip çıkalım

Çevresine örülmüş duvarları yıkalım

Vicdanına danışıp bir hesap yap bakalım

Böyle mi düşünürdün sen özürlü olsaydın

Engellileri sevmeliyiz

Engellileri sevmeliyiz

Onlar sevilmeyi istiyorlar

İlgi saygı istiyorlar

Onların hakkı var sevilmeyi övülmeyi



Ama insanlar öyle değil ki

Hor görmesinler hakir görmeyecekler

Bu onların sevgi değil sadece üzüntü

Onların da istediği bu sevilmeyi

İnsanlar gibi çocuklar gibi

Bizler engellilere ilgi göstermeliyiz sahip çıkmalıyız

Sevmeli saymalı onları

Biz de bir gün engelli olabiliriz unutmayalım

Bizlerde engellilerin yardımına koşmalıyız

Keşke insanlar bu kadar sevgi saygılı

Hoşgörülü olsalar ne güzel olurdu

Engellileri sevmeliyiz

Engelliyim ne olmuş?

Engelliyim ne olmuş?

Bende insanım bende bir canlıyım.

Bizim acınacak üzülecek bir yanımız yok.

Sadece biraz aşamayacağımız engellerimiz var.

Canım acıyor çünkü herkes bana bakıp bakıp gülüyor,

Biz hiç istemez miyiz sanıyorsun?

Bizim de umutlarımız var koşmak, duymak, yürümek, diye.

Ama elimizde değil aşamayız biz bir kere.

Kolay mı sanıyorsun hayatımı ?

Zorlukları hiçe saymak.

Unutmak, yeniden adlandırmak.

Her şeyi kolay mı sanıyorsun?

Ne mutlu bana engelliyim

Ne mutlu bana engelliyim,

Hayata umutla, azimle bakıyorum.

Ne mutlu bana engelliyim,

Yapacaklarım sınırlı ama ufkum geniş.

Ne mutlu bana engelliyim,

Bir hedefim var ve o hedef için yaşıyorum.

Ne mutlu bana engelliyim,

İstediğim her işi yapabiliyorum.

Ne mutlu bana engelliyim,

Üzülmeden yaşıyorum.

Kim bilir belki de buna mecburum.

Ne mutlu bana engelliyim

Düşünmüyorum artık beni dışlarlar diye.

Ne mutlu bana engelliyim,

Yardım almadan yaşıyorum

VOLKAN DİLMAÇ

Engelliler Haftası Şiirleri 2

Hayat Herkese Güzel

Gücünüz yerindeyse,

Sağlıklıysa başınız,

Bir sakat görürseniz,

Sevgiyle yaklaşınız.

İnan kimse istemez,

Eksik olsun bir yeri.

Sağlamsan yavrum şükret,

Değerlendir günleri.

Özürlü kardeşlerim,

Asla üzülmeyiniz.

Hayat herkese güzel,

Bizlerse sizinleyiz.

Mehmet ŞAHİN

ÖZÜRLÜYE İŞ

Özürlülük suç değil

İş verelim onlara,

Acımak çare değil

Koruyalım mutlaka.



Mutlu olmak hakkıdır

Onların da biz gibi,

Bu gün sağlamız ama

Var mı hiç garantisi?

Yalnızlığa terkedip

Üzmeyelim onları,

Kazandıralım hemen

Topluma sakatları.

Atila Çakıroğlu

ENGELLİLER HAFTASI NASIL KUTLANMAKTADIR?

1992’den beri her yıl pek çok ülkede çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Engellilik Günü, engellilikle ilgili tartışmalar, forumlar ve kampanyalar düzenlemek için kullanılır ve topluluklar, bölgelerinde toplantı, görüşme ve hatta gösteri düzenlemeye teşvik edilir. Bunlar, bir müziğin ev sahipliğinden oyuna, engellilerin bu yapımlara dâhil olmalarına kadar uzanabilir.

Genel amaç, özürlü bir insanın toplumun canlı bir üyesi olabileceğini göstermektir, çünkü tamamen sağlıklı olanların bu gerçeğin farkında olmadıkları, bu da farklılık gösteren farklı ayrımcılıklara yol açabilir. Öte yandan, engelliler, bu tür gösterilerden, koşullarına rağmen, halen yapabilecekleri çok şey olduğunu kanıtlayarak yararlanmaktadır.

Kendi kendine saygısı ile yardımcı olabilir ve depresyon, zihinsel sorunların altında ezilmeleri önlenebilir. Genel olarak, bu tür olaylar meydan okumak ve engelli insanların ayrımcılıktan ve ek zorluklardan mahrum bırakabilmeleri için çeşitli basmakalıp düşüncelerden kurtulmaları içindir.

Engellilik insanların, hayatlarını iyileştirmek için yeni bir yön vurgulanarak her yıl kutlanmaktadır. Örneğin, 2007’de, yılın teması “Engelliler için İnsana Yakışır İş” sloganıydı. Geçen yıl 2013’te “Engel Engelleri, Açık Kapı: Kapsamlı bir toplum ve Herkes için Kalkınma” oldu. Engelli kişilerin her ülkedeki kapsayıcı bir toplumda yaşama geçirilmesine yardımcı olmak ve toplumun erişilebilir olmasını sağlamak için çağrı yapıldı. Engelli insanlar için olası her yönü, binalardan tekerlekli sandalyeye erişilebilir olduğundan, asansör düğmelerine Braille yerleştirilmesinden emin olmalısınız.

ENGELLİLİK NEDİR?

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır.

