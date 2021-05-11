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  3. Engelliler Haftasına özel İstanbul'un köprüleri maviye büründü

Engelliler Haftasına özel İstanbul'un köprüleri maviye büründü

"10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, mavi renkle ışıklandırılarak farkındalık oluşturuldu.

Engelliler Haftasına özel İstanbul'un köprüleri maviye büründü 117

Türkiye`de Engelliler Haftası, 10 ile 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor.