Engelliler Haftası'nda özel çocukların el emeği ürünleri sergileniyor​​​​​​​

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın Özel Çocuklar Komisyonu, yıl boyunca 120 özel çocuğun takiplerini yapıyorlar. İyilik Atölyesi’nde ürettikleri ürünlerin geliri ile özel çocuklara maddi destek sağlanıyor.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası nedeniyle özel çocukların ürettiği el emeği ürünler ile sergi hazırlanıyor. Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’ndeki 10-11 Mayıs tarihleri arasında açık olacak sergiyi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ve özel çocuklar birlikte açtılar. Sergi açılışı sonrasında Başkan Yazıcı ve Fatma Yazıcı sergiyi gezdiler. Daha sonra Gönül Elleri Çarşısı Engelsiz Korosu, müzik şöleni yaşattılar.

“SADECE BİR HAFTA DEĞİL 365 GÜN”

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Öncelik tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası’nı kutluyorum. Biz sadece bir hafta değil, 365 gün burada Gönül Elleri Çarşımızın içerisinde bulunan Engelliler Komisyonumuz ile birlikte onlarla geçirdiğimiz her hafta bizim için çok özel haftalardır. Engelliler Haftası nedeniyle bugün burada çok güzel el emeği, göz nuru işlerini sergiliyorlar. Onlar için çok gurur verici bir şey. Bizim için de çok mutluluk verici. Buradan bütün engellilerin haftasını kutluyorum. Biz 365 gün engelli kardeşlerimiz ile birlikteyiz.” dedi.

“ELİMİZDEN NE GELİYORSA, YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Engelliler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yazıcı,” Zihinsel ve bedensel engellilerin durumları farklı. Zihinsel engellilerin daha motor becerilerinin gelişmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bedensel engellilere göre de fonksiyonel çalışmalar yapıyoruz. Daha çok sosyalleşmeleri açısından, tiyatro, gezmek, el becerilerinin geliştirilmesi yanında folklor ekibi oluşturmak, müzik gurubu kurmak gibi sosyalleşmek gibi çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Hemen hemen sınır tanımıyoruz. Elimizden ne geliyorsa, yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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“BUGÜN BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM”

Başkan Yazıcı,” Engelliler merkezi yapıyoruz. Onun müjdesini vermiştik. İhalesini yaptık. Engelliler merkezimiz olacak. Özel çocuklar merkezi olarak onu yapıyoruz. Ama şimdi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile görüştük, bir şeyin daha müjdesini vereceğim. Vala Gedik okulumuz vardı. Şimdi onun daha büyük bir kısmı ile beraber, özel çocuklarımız ile birlikte müthiş bir okul yapılıyor. İhalesi Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı. O da Tuzlamıza hayırlı olsun. Büyük bir okul ve harika olacak. Özel çocuklarımıza bir eğitim ve bir özel merkez ile hazırlıklar proje aşamasında, hazırlıkları yapılıyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Tuzlamız bu konuda her şeyi aşmış olacak” dedi.

Dr. Fatma Yazıcı ise,”Ben sergiyi çok güzel buldum. Gerçekten iç dünyalarını resme yansıtmaları ve bu işi yaparken aynı zamanda onları için birer terapi olması ve sosyalleşmeleri açısından bu çalışmaları önemsiyoruz. Sürekli destek veriyoruz. 365 gün bu işi yapmaya devam edeceğiz” dedi.