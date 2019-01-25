Engelliler Meclisinden Başkan Sekmen’e brifing

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Engelliler Meclisi'nin projeleri, çalışmaları ve talepleri hakkında brifing verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda düzenlenen programa Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ve Meclis Üyeleri katıldı.

Yaptıkları projeler, etkinlikler ve ortak akılla engellilerin sorunlarının çözülmesi, yetkilere iletilmesi ile dur durak bilmeyen Engelliler Meclisi topluma sosyal farkındalık teması ile ince mesajlar vermeye devam ediyor. Bünyesinde renkli, tanınmış ve sevilen simaların bulunduğu Engelliler Meclisi, Yılın Öğretmeninden-Dünya Şampiyonuna, Doktorundan-Bilim İnsanına, Siyasetçisinden-Milli Sporcusuna kadar geniş bir yelpazede nitelikli üyeleri bünyesinde bulunduran, siyaseti, bürokrasiyi, sivil toplum örgütlerinin hiyerarşik yapısını iyi bilmeleri, üyelerin hemşehrilik bağlarının sımsıkı olması ve aktivistlik özellikleri ile başarı dallarına sirayet eden Engelliler Meclisi yerel ve ulusal kanallarda gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Başkan Sekmen'e verilen brifingde Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Kentteki Engelli gerçeğini, istatistiklerini, engelli sorunları, taleplerini ve ivedi ile alınması gereken önlemleri rapor halinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e sundu. Başkan Sekmen ile yapılan brifing toplantısında Kentteki Engelliler ile ilgili konularda istişareler yapılarak gündemdeki konular değerlendirildi.

Başkan Sekmen'e Engelliler Meclisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Keleşoğlu, Engelliler Meclisi olarak Temsili Askerlik programı, Engelliler Haftası Kutlama Programları düzenledik. Dünya ve Avrupa şampiyonu olan engelli sporcumuza destek verip 3 Uluslararası başarısını 3 kez altınla ödüllendirdik, rutin olarak istişare meclisi toplantıları yaptık, toplantılarımıza siyasileri de davet edip projelerimizi, fikir ve taleplerimizi sunduk, Konsey-Üniversite işbirliğini geliştirdik, havuzbaşı kent meydanında "Engelli Hakları Bildirim Metin Broşürleri Dağıtım Programı düzenledik. Engelli hakları ile ilgili sosyal deneyler yaptık, engelli vatandaşlarımız için termal kaplıca etkinliği düzenledik, TRT Radyo "Engelsiz Hayat" programına konuk olup engelli kardeşlerimizin sorunları ve çözüm önerilerini anlattık.

Keleşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Muharrem ayı dolayısıyla Engelliler Meclisi üyelerimizin evlerinde kendi imkanları ve kendi elleriyle pişirip hazırladıkları aşureler, yüzlerce vatandaşımıza ikram ettik, köy okullarında öğrenim gören yoksul öğrencilere yüklü miktarda kitap bağışı yaptık,50.Yıl Ortaokulu öğrencileri ile "Engeliler Bir Toplumun Aynasıdır Temalı" resim sergisi düzenledik. Engelli rampalarına hatalı park yapan sürücüleri bilinçlendirmek ve toplumsal bir duyarlılık oluşturmak için Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ile "Engelleri Devletimle Aşarım" toplumsal farkındalık projesinin kısa film çekimlerini yaptık. Dünya Diyabet Haftası ve Dünya Diyabet Günü anısına "Diyabetin Farkında Olun, Farklı Olun " Etkinliği ile havuzbaşı kent meydanına çadır kurduk. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğimizde doktor ve hemşire ile birlikte yaklaşık 400 kişinin ücretsiz tansiyon, diyabet şeker ölçümü, boy ve kilo ölçümünü yaptık. Erzurum tarihinde bir ilk olan "Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporunu" kitap haline getirdik ve kitabımızı yetkililere sunmaya başladık. 50.Yıl Ortaokulunda öğrenim gören engelli öğrencilerle anlamlı bir o kadarda duygusal etkinliğimizde engelli öğrencilerimizin rol aldığı engelliler korosu, şiir dinletisi ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcumuz Gökhan Seven ile engelli öğrencilerin bilek güreşleri müsabakaları ve bilek güreşi eğitimi gibi farkındalık programları düzenledik.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile engelli öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimizi ziyaret edip "Öğretmenler Gününü" kutladık. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısı ile Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile istişareler yaparak engelli göçmen varlığını araştırdık. Meclis Koordinatörü Keleşoğlu, Engelliler Meclisi olarak Kentteki Engelli Gerçeğini Erzurum Valisi Okay Memiş'e, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e rapor halinde sunduk. Engelliler Meclisi olarak çalışmalarımıza bundan sonrada aynı heyecan ile devam edeceğiz" diye konuştu.

Brifing sonrası Engelliler Meclisi, engelli üyelerinin yaptığı el yapımı filografi çalışmalı Türk Bayrağı, Ahşap işlemeli Ak Parti logolu tabloyu Başkan Sekmen'e hediye etti.

Yararlı ve verimli bir toplantının gerçekleştiğini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin muhteşem, örnek ve takdire şayan çalışmalara imza attığına bizzat şahit oldum. Çok aktifler Engelliler Meclisimizi tebrik ediyorum" dedi.

Öte yandan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Engelliler Meclisimize yaptıkları katkı ve desteklerinde dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA