Engellilerden duygulandıran klip

Bursa'nın İnegöl İlçesinde TSK ve şehitler için engelliler tarafından yapılan klip büyük beğeni toplandı.

İnegöl'de Fatih Yıldırım tarafından çekilen klip büyük beğeni toplandı. Halk Eğitim Merkezi, İnegöl Müftülüğünde destek verdiği klipte engelli çocuklar yer aldı. Mehmetçiklerimize destek ve moral için yapılan klipte duygu dolu anlar yaşandı. Klibin sonunda işaret diliyle "Yürümesek de, Yanınıza gelip de yardımınıza koşamasak da, halinizi görmesek de, durumunuzu bilmesek de sesiniz duymasak da size ses olmasak da bile dileriz dualarımız size ulaşsın ve sizi görünmeyen bilinmeyen duyulmayan tüm kötülüklerden korusun sizi çok seviyoruz ve Allah emanet ediyoruz" cümleleri yer aldı.

Kaynak: İHA