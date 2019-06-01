Engellilere sandalyeli bayram sürprizi

Tokat'ta Reşadiye İlçe Müftülüğü tarafından ilçede yaşayan 10 engelli vatandaşa Ramazan Bayramı öncesinde tekerlekli sandalye hediye edildi.

Tokat'ın Reşadiye İlçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Reşadiye Şubesinin de verdiği büyük destekle Ramazan ayında tespiti yapılan 10 engelli vatandaşa bayram öncesinde tekerlekli sandalye hediye edildi. 3'ü akülü, 7'si ise normal olmak üzere toplamda 10 tekerlekli sandalye, İlçe Müftüsü Necmettin Saydan ve din görevlilerin katılımıyla gerçekleşen minik törende engelli vatandaşlara ulaştırıldı. Müftü Saydan yaptığı değerlendirmede, "Müftülük çalışanlarımıza ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Reşadiye Şubesi yetkili ve gönüllülerine engelli kardeşlerimize bayramı bayram tadında geçirmeleri için gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür etmem gerekiyor. Gerçekten de bu çalışma; bayram öncesi engelli kardeşlerimizi çok sevindirecek bir çalışma. Yapılan organizasyonla ve Diyanetin bu sene Ramazan için belirlediği; "Beklenen Sensin" temalı kampanyası çalışmaları çerçevesinde TDV Reşadiye Şubemiz tarafından 3 adet akülü 7 adet manuel tekerlekli sandalye ilgililere ulaştırılmıştır. Bayram sevinçlerine katkıda bulunmak bizim için onurdur" şeklinde konuştu.

Kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyelerini tören sonrasında deneyen bazı engelli vatandaşlar gözyaşlarına ve duygularına hakim olamadı.

Kaynak: İHA