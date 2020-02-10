Engellilere ücretsiz kuaför desteği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'nin hazırladığı proje ile dernek üyelerine her ayın bir günü ücretsiz kuaför hizmeti sağlanacak.

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'nin hazırladığı proje kapsamında ilçede kuaförlük hizmeti veren Serap Güler, Emel Erdem, Uğur Ünsoy, Ceyhun Çalışkan ve Fatih Kızılboğa tarafından ayda bir gün dernek üyelerine ücretsiz hizmet verilecek. Dernek binasında tahsil edilecek alanda dernek üyelerinin ücretsiz olarak kişisel bakımları yapılacak.

Dernek yönetimine gelmesinin ardından engellilere ücretsiz kuaför hizmeti verilmesi fikrini ortaya koyduklarını ifade eden TSD Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar. "Daha önce sık sık görüşüyorduk. Sonrasında yönetimi devraldıktan sonra bu fikri düşündüm. Zaten hepsi ücretsiz olarak kuaförlük hizmeti veriyorlardı. Ardından burada kuaför açma fikrini sundum. "Tüm eşyaları biz kendimiz karşılayacağız" dediler ve bizden hiçbir talepleri olmadı. Her ayın çarşamba günü buraya gelecekler ve kuaför hizmeti verecekler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir iki hafta içinde kuaför salonunun hizmete gireceğini ifade eden Kocaçınar, yapılacak çalışmalarda destek vermek isteyenleri de beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA