“Engellilere Yönelik Daha Fazla Empatiye İhtiyaç Var”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Fidan Özbey, günümüzde hala engelli bireylere yönelik olumsuz örnekler yaşansa da genel tutumun olumlu olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi radyosunda Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert'in sunduğu programda, konuşan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Fidan Özbey "Özel Gereksinimli Bireylerin Toplumsal Entegrasyonu" konusu ele aldı. Özel gereksinimli bireyleri, akranlarına göre farklı gelişim gösteren bireyler şeklinde tanımlayan Dr. Özbey, ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon engelli birey olduğunu ve bunun da nüfusun yüzde 12'si gibi büyük bir orana tekabül ettiğini dile getirdi.

Geçmişten günümüze engelli bireylere karşı tutum süreci hakkında bilgiler paylaşan Özbey, günümüzde hala engelli bireylere yönelik olumsuz örnekler yaşansa da genel tutumun olumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal entegrasyonunu azınlığın çoğunlukla bütünleşmesi olarak nitelendiren Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, hiçbir ayrımcılığa uğramadan toplumun tüm kaynaklarından eşit şartlarda yararlanmak adına entegrasyon sürecinin önemine vurgu yaptı. Özellikle eğitim, istihdam ve sosyal yaşam alanında engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunun önemine değinen Dr. Özbey; ayrımcılık ve hak ihlalinin önüne geçilebilmesi, engelli bireylerle doğru iletişim kurulabilmesi ve onların tam anlamıyla anlaşılabilmesi için toplumsal entegrasyonun gerekliliğine dikkat çekti.

Engelli bireylerin yaşadığı zorluklardan da bahseden Özbey, binalarda rampalı asansör bulunması, tüm kurumlarda engelli tuvaletlerinin yer alması ve yollarda sesli trafik lambalarının kullanılması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Toplumda engellilere yönelik daha fazla empatiye ihtiyaç olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: İHA