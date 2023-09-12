Engellilerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler

Bu yıl 92'ncisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı Gençlik Alanı'nda yer alan Engelli Farkındalık Merkezi standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Engellilerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler

Bu yıl 92'ncisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı Gençlik Alanı'nda yer alan Engelli Farkındalık Merkezi standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, alanda yer alan parkurda, bedensel, görme ve işitme engelli bireylerin yaşadıklarını, karşılaştıkları zorlukları deneyimleme fırsatı buldu.

İzmir Enternasyonal Fuarı, bilinçlendirici ve farkındalık sağlayan etkinlikleri ile de dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Engelsiz İzmir hedefi ve "Başka bir engelli politikası mümkün" anlayışı doğrultusunda Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Engelsizizmir Şube Müdürlüğü tarafından kurulan Engelli Farkındalık Merkezi standı, engelli olmayan bireylerin, engellilerin hayatı ile ilgili empati geliştirmesini sağladı. Engelli bireylerin karşılaştıkları sıkıntıları, engelleri tanımak, bunları yaşatarak, uygulayarak hissettirmek ve böylece farkındalık oluşturarak engellilik konusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen alanda; tekerlekli sandalye, karanlık oda parkurları ile işaret dili eğitimi yer aldı. Katılımcılar, işaret dilinin ne olduğunu, tekerlekli sandalyedekilerin günlük yaşamında karşılaştığı zorlukları, görme engellilerin hayatı nasıl algıladığını deneyimledi. Katılımcılar, karanlık oda parkurunda İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi'nden getirilen eserleri dokunarak deneyimleme fırsatı da buldu.

Alanda, "Elim Sende Farkındalık Projesi" hakkında da bilgi verilip ziyaretçilerin katılımı ile atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Toplumdaki empati duygusunu geliştirmeyi hedefleyen Türkiye'ye örnek olan Elim Sende Farkındalık Projesi, İzmir'in ilçelerinin yanında, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki gönüllü gençleri ve çocukları bir araya getiriyor. Proje, çocukların farkındalık kazanmalarını sağlamayı hedeflerken çocuk ve gençlerin üretkenliği, sanat çalışmaları ile destekleniyor. Böylelikle engelli farkındalığı başta olmak üzere sosyal yaşama katkı sağlamaları, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran projeler üretmeleri de amaçlanıyor. Ziyaretçiler, ayrıca, İzmir'in farklı lokasyonlarında yer alan engelli farkındalık merkezleri, ebeveyn merkezi ve eğitim destek merkezleri hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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