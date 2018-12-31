Engelsiz Ceylanlar’dan Başkan Atilla’ya yeni yıl hediyesi

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Çanakkale Boğazgücü Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'nı 77-55 yenerek zirve ve şampiyonluk inadını sürdürdü.

"Hedef Süper Lig" sloganıyla yola çıkan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü haftanın maçında kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde ligin güçlü ekiplerinden Çanakkale Boğazgücü Bedensel Engelliler Basketbol takımını ağırladı. İlk iki periyotta neredeyse başa giden karşılaşmanın üçüncü periyodunda oyun tamamen değişti.

"Taraftar desteğini esirgemedi"

Üçüncü periyottan sonra oyunun hakimiyetini eline alan Engelsiz Ceylanlar, taraftarının da desteğiyle farkı açmaya başladı. Maçın bitiş düdüğüyle beraber Engelsiz Ceylanlar karşılaşmayı 77-55 yenerek ligin ilk devresini galibiyetle kapattı. Taraftarın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cemal Karatay ve Ak Parti ilçe yönetimi de karşılaşmayı yakından takip ederek Engelsiz Ceylanlar'ı yalnız bırakmadı.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, aldıkları önemli galibiyeti Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya yeni yıl hediyesi olarak armağan ettiklerini ifade etti. İdoğ, "Bugün kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önünde Çanakkale Boğazgücü Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'nı ağırladık. İlk yarının son maçıydı ve galibiyetle ilk yarıyı kapatmamız gerekiyor.Ligin ikinci yarısında zorlu rakiplerle oynayacağız. Ancak bu zorlu rakiplerle oynayacağım maçların çoğu evimizde oynanacak. İnşallah bu sene Ceylanpınar'a Süper Lig'i hediye edeceğiz. Aldığımı bu önemli galibiyeti Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya yeni yıl hediyesi olarak armağan ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA