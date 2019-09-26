BURSA (AA) - Bursa'da iş arayan engelliler ile işverenlerin bir araya getirilmesine yönelik "Engelsiz Kariyer Günleri" etkinliği yapıldı.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında finanse edilen ve Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından uygulanan "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi"nin (ESKİP) Bursa etkinliği sona erdi.

Etkinliğin ilk günü olan 24-25 Eylül'de engelliler için "Kariyer Günleri ve Kariyer Eğitimi" düzenlendi. Eğitimler kapsamında engellilere "İş Görüşmesine Hazırlık", "Doğru CV Hazırlama Yöntemleri", "İmaj Yönetimi ve Başarılı Mülakat Teknikleri (uygulamalı-canlandırmalı)", "Motivasyon ve Stres Yönetimi", firma temsilcilerine de "Engellilerle Doğru İletişim" eğitimleri verildi. Engellilere ayrıca, "Başarıya Giden Yol Semineri"nde bilgiler aktarıldı.

Programın son gününde ise engelli vatandaşlar, şirket temsilcileriyle bir araya gelerek iş hayatına ilk adımı atmak için yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) Başkanı Hakan Elbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ekim ayında başlayan ESKİP'in son etabında olduklarını söyledi.

Engelliler ile işverenleri bir araya getirdiklerini belirten Elbir, "Bursa'da başlayan son etap Eskişehir ile devam edip Ankara'da son bulacak. Şu anda burada 200'ün üstünde engelli aday, 20'den fazla şirket temsilcisi var. Engelliler hayallerindeki şirketlerle bire bir görüşme imkanı buluyorlar. Geri dönüşler muazzam." dedi.

TANAP güzergahındaki Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir ve Bursa illerinde yürütülen ESKİP ile 3 bin 600 engellinin, aileleriyle sosyal hayata kazandırılması planlanıyor.

Kaynak: AA