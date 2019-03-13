Engelsiz raketler Konak'ta korta çıktı

KONAK Belediyesi ile Kültürpark Tenis Kulübü işbirliğinde ilki geçen yıl düzenlenen Bedensel Engelliler Tenis Türkiye Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Turnuvası'nın ikincisi başladı. Kültürpark Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde 11-17 Mart tarihleri arasında düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden toplam 31 bedensel engelli tenisçi katılıyor. İlk kez geçen yıl yapılan Engelsiz Raketler Mix Turnuvası'nda çiftlerden biri ayakta, diğeri ise tekerlekli sandalyede raket sallıyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun desteklediği turnuvanın açılış töreni Kültürpark Tenis Kulübü'nde yapıldı.

Törene bedensel engelli sporcuların yanı sıra Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu antrenörleri katıldı. Böylesi anlamlı bir etkinliği İzmir'e kazandırmaktan gurur duyduklarını dile getiren Server Uyaroğlu, "Konak Belediyesi ve Başkan Sema Pekdaş'a çok teşekkür ediyoruz. Turnuvanın devamlılığı için desteklerini bu yıl da sürdürdüler. Bu anlamlı turnuvayla yüreklere dokunduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu güzel etkinlik gelecek yıllarda da devam eder" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA