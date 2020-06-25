Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde 2’ncilik BŞEÜ’nün

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde 8 Turuncu Bayrak ödülüne layık görülen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 116 üniversite arasında 2'nci sırada yer alarak büyük bir başarı gösterdi.

Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde BŞEÜ, "Mekanda Erişilebilirlik" dalında Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami ilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Turuncu Bayrak Ödülü almaya hak kazandı. BŞEÜ'yü Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı İlhami Yurdakul ve Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Sibel Ezgin Ağıllı'nın temsil ettiği törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer, ödül almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katıldı.

"116 yükseköğretim kurumu tarafından yapılan başvuru sayısının 841"

Alınan başarı hakkında açıklama yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Engelsiz Üniversite Ödülleri için geçen yıl 80 üniversiteden farklı kategorilerden 668 başvuru yapmış, bu yıl ise 116 yükseköğretim kurumu tarafından yapılan başvuru sayısının 841'e ulaşmış. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere katılımına destek olmak, gerekli uyarlamaların, altyapının ve donanımların sağlanması ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere 2018'den bu yana düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Korona virüs önlemleri kapsamında videokonferans yöntemiyle yapıldı" dedi.

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlayan ve Turuncu Bayrakların alınmasına katkı sunan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

Kaynak: İHA