Sefirin Kızı dizisinde karı kocayı canlandıran Tüliz Yazkan ve Engin Akyürek arasında aşk yaşandığı iddiası magazin gündemini bomba gibi sarstı. Peki Tülin Yazkan kimdir? Kaç yaşında? Tülin Yazkan Engin Akyürek sevgili mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

TÜLİN YAZKAN KİMDİR?

Tülin Yazkan, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Yazkan daha sonra, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Tülin Yazkan, 1.62 metre boyunda, 45 kilo ve Balık burcudur.

Tülin Yazkan'ın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Menekşe) (TV Dizisi)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Merve'nin gençliği) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (İnci) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Öznur) (TV Dizisi)

2014 – Yılanların Öcü (TV Dizisi)

TÜLİN YAZKAN İLE ENGİN AKYÜREK SEVGİLİ Mİ?

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Engin Akyürek dizideki rol arkadaşı Tülin Yazkan ile aşk yaşıyor. Adı daha önce Cansu Dere ve Bestemsu Özdemir'le anılan ünlü oyuncu, iddialara göre meslektaşı Tülin Yazkan ile aşk yaşamaya başladı.

Çiftin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada, hayranlarının fark etmesiyle ortaya çıktı.

İkili, birlikte rol aldıkları 'Sefirin Kızı' dizisinde de evli bir çifti canlandırıyor.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan Tercan’lıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Ankara üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini Yabancı Damat dizisi ile gerçekleştirmiş, Kader, Kara Yılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Bi Küçük Eylül Meselesi, Ölene Kadar, Çocuklar Sana Emanet, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat vermektedir. Engin Akyürek, 1.87 metre boyunda, 83 kilo ve Terazi burcudur.

Engin Akyürek’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Sancar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Aşk İki Hayat (Umut) (Sinema Filmi)

2018 – Çocuklar Sana Emanet (Kerem) (Sinema Filmi)

2017 – Ölene Kadar (Dağhan) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kara Para Aşk (Ömer) (TV Dizisi)

2014 – Bir Eylül Meselesi (Tekin) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Kerim) (TV Dizisi)

2009 – Bir Bulut Olsam (Mustafa) (TV Dizisi)

2007 – Kara Yılan (Nizipli) (TV Dizisi)

2006 – Kader (Cevat) (Sinema Filmi)

2004 – Yabancı Damat (Kadir) (TV Dizisi)