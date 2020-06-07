Engin Altan Düzyatan'a benzetilen büst sosyal medyayı salladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na Türk ve İslam tarihine damga vurmuş isimlerin büstlerini yerleştirdi. Yapılan büstler arasında en çok dikkat çeken ise Ertuğrul Gazi'nin büstü oldu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan sosyal medyadan en çok aranan isimlerden oldu. Sebebi ise Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı büsttü. Türk ve İslam tarihine damga vurmuş isimlerin büstleri arasında Ertuğrul Gazi'nin büstü Engin Altan Düzyatan' a benzetildi.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından bronz ve bazalt taşından yapılan 20 büst, 4 Haziran günü belediye binası önünde bulunan meydana yerleştirilirken, Ertuğrul Gazi’nin büstünü görenler şaşkına döndü.

Birçok kişi ilk bakışta kaidesinde Ertuğrul Gazi yazan büstün dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzediğini dile getirdi.

20 BÜST DAHA YAPILDI

Meydanda, Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina’nın büstleri bulunuyor.