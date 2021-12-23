Engin Altan Düzyatan'dan üzen haber! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin setinde büyük panik!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldız oyuncusu Engin Altan Düzyatan test sonucunun negatif çıkmasına rağmen koronavirüse yakalandığı şüphesiyle kendini eve kapatmıştı. İkinci kez test yaptıran Düzyatan, sosyal medya hesabından koronvirüse yakalandığı duyurdu.

SÜRECİ EVDE GEÇİRECEK

Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, "Dün yapılan covid testimin sonucu maalesef pozitif. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" notunu düşerek yakınlarına da uyarıda bulundu.

Bunun üzerine dizinin çekimlerine devam edip edilmeyeceği merak konusu oldu.