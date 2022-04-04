Engin Altan Düzyatan’ın yeni işi herkesi şaşırttı: “Dizilerimizin kalitesi artacak”

Engin Altan Düzyatan, birkaç ünlü oyuncuların isimleri de olduğu NFT platformu işine girdiği öğrenildi. Film ve dizi endüstrisinde blok zincir teknolojisini kullanarak NFT'ler ile fonlama sistemi getirmeyi hedefleyen Wideangle adlı proje yola çıktı. Kurucuları arasında Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya gibi tanınmış isimlerin bulunduğu, dünyada öncü olma iddiasındaki Wideangle, NFT'ler aracılığıyla sinema, dizi ve diğer tüm dijital içeriklerin yapımını ve dağıtımını destekleyecek.

NFT GELİRLERİYLE PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEKLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın(İKSV) düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar'ın da "Yenilikçi Teknolojiler Destekçisi" olan Wideangle, 11 Nisan'da Soho House'ta yapılacak bir panel ile film profesyonellerine blockchain dünyasını ve bu dünyanın sinema sektörüne sunduğu fırsatları anlatacak. Blok zinciri (block chain) teknolojisinin akıllı kontrat özelliğini kullanacak olan Wideangle platformunun kurucuları, hem içerik üreticilerinin NFT gelirleriyle projelerini hayata geçirebilecekleri hem de NFT sahiplerinin üretilen projeye ortak olabilecekleri bir yapı kurduklarını açıkladılar.

“DİZİLERİMİZİN KALİTESİ ARTACAK”

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, kurucu ortağı olduğu Wideangle ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Elinde güvendiği iyi projesi olup onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT'lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. ve hemen hayata geçirmeye karar verdik. Türk Sineması'nda finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum. Dünyada zaten söz sahibi olan dizilerimizin kalitesi katlanarak artacaktır."

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