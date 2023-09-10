Engin Fırat’lı Kenya, son Asya şampiyonunu yenerek dikkat çekti

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Kenya Milli Takımı, hazırlık maçında Katar'ı mağlup ederek dikkatleri üzerine topladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Engin Fırat’lı Kenya, son Asya şampiyonunu yenerek dikkat çekti

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Kenya Milli Takımı, hazırlık maçında Katar'ı mağlup ederek dikkatleri üzerine topladı.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdüren Kenya Milli Takımı, Katar ile Al Janoub Stadı'nda karşılaştı. 2019 yılında Asya şampiyonu olan Katar ile hazırlık maçında mücadele eden Kenya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Afrika ekibi, elde ettiği bu galibiyetle uluslararası gündemde adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz aylarda Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr takımının görüşmelerde bulunduğu Engin Fırat, elde ettiği başarılı sonuçlarla bölgede dikkatleri üzerine çekti. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında çalıştırdığı milli takımlar ve aldığı sonuçlarla dünyada en çok tanınan Türk teknik direktörlerden biri olan Fırat, takımıyla eleme maçları öncesi hazırlıklarını sürdürürken dünyanın önemli kulüplerinin radarında kalmaya da devam ediyor. Deneyimli teknik adam, hedefini her defasında milli takımlarla Dünya Kupası'nda yer almak ve büyük kulüp takımlarıyla en üst seviyedeki organizasyonlarda mücadele etmek olarak belirlediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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