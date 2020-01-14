Enginar Yahnisi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Enginar Yahnisi tarifi

Enginar Yahnisi malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Enginar Yahnisi nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..

ENGİNAR YAHNİSİ MALZEMELERİ

6 adet enginar

500 gram kuşbaşı kuzu eti

1 su bardağı nohut

1 adet soğan

Yarım su bardağı elma kurusu

15 adet arpacık soğan

2 diş sarmısak

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı domates salçası

6 su bardağı et suyu ya da su

1 adet küp doğranmış domates

Yarım demet maydanoz

10 adet kiraz domates

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

ENGİNAR YAHNİSİ NASIL YAPILIR?

Nohudu akşamdan ıslatıp ertesi gün haşlayın. Eti tuz ve karabiberle tatlandırıp kenara alın. Soğanı yemeklik, elma kursunu küp doğrayın. Arpacık soğanları temizleyin. Sarmısağı kesme tahtasına koyup önce bir bıçakla ezin, daha sonra ince kıyın. Bir tencereye 6 çorba kaşığı zeytinyağı koyup, et suyunu salıp yeniden çekinceye kadar kavurun. Üzerine soğan ve sarmısağı ekleyin. Birkaç dakika kavurup, elma ve salçayı katın. 1-2 dakika daha kavurup et suyu, tuz, karabiber ve kimyon ekleyin. Orta ateşte 1 saat pişirin. Sürenin sonunda dörde bölünmüş enginarları ve arpacık soğanları tencereye ilave edin. Yemeğin suyu azalmışsa 1 su bardağı sıcak su ilave edin. Daha sonra küp doğranmış domates ve haşlanmış nohudu ekleyin. 20 dakika daha pişirip, ikiye bölünmüş kiraz domatesleri ve ince kıyılmış maydanozu yemeğe katın. Limon suyu ve kalan zeytinyağını ilave edip, 10 dakika pişirin. 5 dakika dinlendirip servis yapın.

BUNLARI DA DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Soğan Pidesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Soğan Pidesi tarifi

Portakal Kasesinde Mozaikli Pasta nasıl yapılır?

Yozgat Böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Yozgat Böreği tarifi

İki Renkli Gül Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta İki Renkli Gül Tatlısı

Pezzik cacığı nasıl yapılır? Kestaneli Köz Patlıcan malzemeleri neler?

Kilis Tava nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kilis Tava malzemeleri neler?