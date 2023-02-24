Engjell Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Engjell Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Engjell Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Engjell Hoti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Engjell Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Engjell Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Engjell Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Engjell Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Engjell Hoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Engjell Hoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Engjell Hoti 26 Şubat 1997 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Engjëll Hoti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Engjell Hoti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Engjell Hoti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Engjell Hoti'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Engjell Hoti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/engjellhoti__/

Engjell Hoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Engjell Hoti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Engjell Hoti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Engjell Hoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında K'lautern U17

1 Eylül 2014 yılında VfR Aalen U19

1 Temmuz 2015 yılında Braunschw. U19

1 Temmuz 2016 yılında Braunschweig II

30 Ağustos 2017 yılında Rot Weiss Ahlen

12 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

20 Ağustos 2018 yılında TSG Backnang

1 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında KF Trepca 89

4 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

22 Temmuz 2021 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2022 yılında FK Partizani

Engjell Hoti kimdir

Engjell Hoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Engjell Hoti şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfL Stuttgart, FC Stuttgart, FSV Waiblingen, VfB Stuttgart (-12/2013), 1.FC Kaiserslautern (1/2014-8/2014), VfR Aalen (9/2014-2015), Eintracht Braunschweig (2015-2016)

Engjell Hoti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U21 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Engjell Hoti nereli

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