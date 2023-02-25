Englis Kodra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Englis Kodra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Englis Kodra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Englis Kodra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Englis Kodra 10 Kasım 1999 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Englis Kodra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Englis Kodra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Englis Kodra'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Englis Kodra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Englis Kodra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Englis Kodra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Englis Kodra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında FK Dinamo

4 Eylül 2021 yılında Besëlidhja

Englis Kodra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Englis Kodra şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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