Eni Bakalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eni Bakalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eni Bakalli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eni Bakalli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eni Bakalli 16 Eylül 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eni Bakalli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eni Bakalli'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eni Bakalli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eni Bakalli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eni Bakalli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eni Bakalli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında KF Tirana U19

31 Ağustos 2022 yılında KF Tërbuni

Eni Bakalli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eni Bakalli şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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