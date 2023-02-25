Eni İmami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eni İmami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eni İmami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eni İmami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eni İmami 19 Aralık 1992 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eni İmami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eni İmami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eni İmami'nin FK Dinamo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eni İmami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eni İmami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eni İmami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eni İmami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2011 yılında FK Dinamo

30 Ağustos 2012 yılında KF Laçi

31 Ocak 2013 yılında FK Dinamo

31 Ağustos 2013 yılında GC Biaschesi

31 Ocak 2014 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2014 yılında FK Dinamo

21 Ocak 2016 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2018 yılında KF Tirana

23 Ocak 2020 yılında KF Skënderbeu

14 Eylül 2020 yılında KF Vllaznia

31 Temmuz 2021 yılında FK Dinamo

Eni İmami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eni İmami şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eni İmami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KS Dinamo Tiranë

Arnavutluk U21 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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