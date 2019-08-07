Enis Arıkan'ın Jennifer Lopez heyecanı

ANTALYA'da binlerce hayranının izlediği konserde sahneye çıkan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i otel restoranında görüntüleyen oyuncu Enis Arıkan, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Latin müziğin divası ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, çarşamba gecesi Antalya Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı. Konser için İstanbul'dan gelen oyuncu Enis Arıkan, ünlü şarkıcıyla aynı karede yer aldığı videoyu, sosyal medya hesabının "hikaye" bölümünde paylaştı. Otelin restoranında yemek yerken Jennifer Lopez'in geldiğini fark eden Arıkan, o anı telefonuyla kaydetti. Video paylaşımında "Şu an Jennifer geliyor, yemek yediğim yere. Şaka değil, şu an restorana geliyor. Ne yapacağımı asla bilemiyorum. Gizli çekim yaparsam güvenlik ne yapar, telefonumu alıp atar mı bilemiyorum" diyen Arıkan, ardından şarkıcının görüntüsünü çekti.

Arıkan'ın arkasından geçtiği görülen Jennifer Lopez, videoya makyajsız doğal haliyle yansıyor. Lopez'in kızı Emme Anthony'nin elinin tuttuğu, arkasından ise korumalarının geldiği görülüyor.

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DHA