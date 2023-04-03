Enis Asani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Asani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enis Asani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Enis Asani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Enis Asani 30 Temmuz 2004 tarihinde Solothurn şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Enis Asani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enis Asani'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Enis Asani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Enis Asani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Thun Altyapı
1 Temmuz 2020 yılında FC Thun U18
1 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21
Enis Asani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Enis Asani şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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